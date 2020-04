Caressa: “Tutti vogliono la Serie A ma la gente esce ancora di casa! Cassano e quel gol all’Inter…”

Fabio Caressa, sulle frequenze di Radio Deejay durante il programma Deejay Football Club, ha parlato dei temi più caldi che riguardano il mondo del calcio in un periodo così delicato per l’Italia come quello del coronavirus.

Ecco le sue parole: “Terminare i campionati? La Uefa terrà duro. Tutti vogliono far ripartire il campionato ma la gente deve capire che deve rimanere a casa. Quando sono uscito di casa per fare la spesa, ho visto un sacco di gente in giro rispetto alle prime volte. E’ assolutamente deleterio. Rischiamo di allungare ulteriormente i tempi. Mi sembra che le soluzioni che stanno prevedendo per la fine della stagione siano interessanti”.

L’elogio a Cassano: “Per me è il miglior talento giovane che ho visto. Ricorderò per sempre il suo esordio contro l’Inter. Uno che ti entra e fa quel gol lì è predestinato. Faceva delle robe in campo assurde”.

