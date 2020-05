Carrera non dimentica il passato: “Tornare con Conte? Non è un’ipotesi da scartare”

Massimo Carrera è stato intervistato da Juventusnews24 e ha parlato di vari argomenti: dalla situazione del calcio in questi tempi fino al suo futuro da allenatore.

Per prima cosa è stato chiesto cosa pensa della ripresa del campionato italiano visto che quello greco ha già una data stabilita e il suo AEK Atene è atteso dallo sprint finale per giocarsi il secondo posto valido per l’accesso ai preliminari di Champions League: “Servirà grande attenzione e tutela. Credo che da qui a tre o quattro settimane, qualora vi siano effettivamente i presupposti e i casi siano più contenuti, il campionato possa ripartire in sicurezza”.

Dopo una lunga parentesi sulla Juventus il discorso si è spostato su Antonio Conte e sul suo futuro da allenatore: “L’ambizione di allenare i bianconeri c’è sempre, quella non deve mancare mai. Io ho fatto cinque anni con Antonio, durante i quali ho imparato tantissimo. Per conto mio, non è un’ipotesi da scartare a priori. Nel calcio, come nella vita, mai dire mai”.

