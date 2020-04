CdS – Asamoah verso l’addio, Biraghi e Moses in bilico: l’Inter studia le mosse in fascia

Non c’è solo il profilo di Jesus Corona tra gli obiettivi delle corsie esterne interiste. Il nome dell’esterno cresciuto negli ultimi anni al Porto è solo l’ultimo tra quelli inseriti nella lista della spesa nerazzurra, con Marotta ed Ausilio sempre al lavoro per garantire rinforzi e qualità in corsia alla Beneamata.

Come raccontato infatti dal Corriere dello Sport, l’Inter sarebbe al lavoro per valutare anche il futuro di Biraghi e Moses, entrambi in bilico in vista di una conferma in nerazzurro. Da analizzare anche la situazione legata ad Asamoah che, secondo il quotidiano, lascerà il club a fine stagione per accettare le tentazioni del Fenerbahce. Tra i nomi scrutati dalla Beneamata restano in evidenza Emerson Palmieri e Marcos Alonso del Chelsea, i preferiti di Antonio Conte per le corsie esterne. Sempre vivo il discorso per Kurzawa, opzione low cost del PSG ma seguito da un’ampia schiera di club, mentre restano in piedi sia la tentazione Cancelo che il profilo di Nelson Semedo, in attesa di chiarire nel dettaglio i rapporti di mercato con il Barcellona per Lautaro.

Diversi profili nel ventaglio di scelte dei nerazzurri, sempre al lavoro per il grande colpo in fascia. Antonio Conte attende i suoi rinforzi.



