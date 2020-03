CdS – Coronavirus, l’appello di Gattuso: “Rispettiamo le regole, è fondamentale per aiutare i medici”

L’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, con un messaggio in italiano e in inglese invita tutti i tifosi a rispettare le regole, vista l’emergenza sanitaria mondiale del Coronavirus. “Ciao a tutti, sono mister Gattuso“, le prime parole nel video che il club ha diffuso attraverso i canali social ufficiali. “Volevo fare un saluto a tutti gli italiani, a tutti i tifosi del Napoli e a tutti i tifosi del calcio europeo e mondiale”.

Il tecnico prosegue: “So che stiamo attraversando un momento non bellissimo e vi chiedo di restare a casa”. E se non fosse chiaro lo ripete e lo precisa: “Ma quando dico di restare a casa è restare a casa. Perché è fondamentale. Perché ci sono i nostri dottori e i nostri infermieri che stanno facendo un grandissimo lavoro”. Il Corriere dello Sport, sottolinea come il tecnico continua ad allenare anche a distanza. Con l’aiuto della tecnologia: video, chiacchierate, confronti. E poi i programmi di lavoro, sia tecnico sia atletico, stilati insieme con il suo staff, con il preparatore atletico e con l’equipe medica.



Non può mancare un omaggio a tutti coloro che non sono riusciti a sconfiggere il Covid-19: “Dispiace per tutte le persone che ci hanno lasciato

ed è per questo che bisogna rispettare le regole. So che è difficile stare a casa ma bisogna che facciamo uno sforzo tutti quanti. Rispettiamo le regole.”

