CdS – Ernesto Pellegrini ed il suo grande gesto: 50mila pasti agli anziani della Lombardia

In questo momento di grande emergenza anche dei piccoli gesti fanno tutta la differenza del mondo. L’Italia è stata messa in ginocchio da questa epidemia mondiale e pian piano sta cercando di uscire: servirà tempo ma nel frattempo il cuore dei cittadini sta uscendo fuori. Come riporta il Corriere dello Sport tra questi c’è l’ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini.

A capo della Pellegrini SpA, prima catena di ristorazione “certificata” dal professore Roberto Burioni, l’ex numero uno nerazzurro ha deciso fino al 15 giugno di donare 50mila pasti agli anziani di 19 comuni della Lombardia. Le sue parole dopo il riconoscimento per la sua azienda: “Siamo sempre stati avanti e non è stato difficile prevedere i rigidi protocolli in questa situazione per tutelare i 9300 collaborati ed i 200mila clienti”.



