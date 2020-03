CdS – Giroud oggetto del desiderio, dopo l’Inter ora c’è la Lazio

E’ stato seguito a lungo nel mercato di gennaio dall’Inter: era il profilo perfetto – low cost – come alternativa a Romelu Lukaku anche grazie alle sue esperienze nel Chelsea agli ordini di Antonio Conte. Olivier Giroud però alla fine è rimasto a Londra ed anche i rapporti con il tecnico Frank Lampard sembrano essere migliorati.

L’attaccante francese nella testa al momento ha solo una cosa: l’Europeo con la sua Nazionale. Come riporta però il Corriere dello Sport per Giroud il mercato non si ferma, anzi. Dopo il tentativo nell’ultimo giorno di mercato terminato però con un nulla di fatto, la Lazio non sembra mollare la presa, anzi: i biancocelesti sono pronti a mettere sul piatto un triennale da 3,5 milioni a stagione per convincere il francese a firmare.



