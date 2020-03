CdS – Inter, due nomi in pole se parte Godin: nel mirino Vertonghen e Kumbulla

Le incertezze sul futuro di Diego Godin e due nomi in pole position per sostituirlo in caso di addio a fine stagione. Il Corriere dello Sport fotografa così la situazione della retroguardia dell’Inter: sei centrali per tre posti, con D’Ambrosio da jolly per la fascia. L’uruguaiano, arrivato in nerazzurro quest’estate, ha incontrato non poche difficoltà nell’adattarsi alla difesa a tre di Antonio Conte, manifestando più di un dubbio in relazione ad una possibile partenza nella prossima estate. Due i nomi in cima alla lista dei desideri per sostituirlo: Vertonghen e Kumbulla.

Il difensore del Tottenham è abituato a giocare nello schema difensivo proposto da Antonio Conte ed è in scadenza di contratto con gli Spurs. Toccherà a lui decidere se lasciare l’Inghilterra per la nuova avventura italiana o lasciarsi conquistare dalle altre pretendenti. Il suo sarebbe un acquisto azzeccato per la Beneamata: centrale mancino e con esperienza, qualcosa di introvabile oggi sul mercato. Insieme a lui anche Marash Kumbulla tra i sogni dell’Inter: ventenne protagonista con l’Hellas Verona, il difensore ha stregato mezza Europa, con il Chelsea già disposto a fare follie per averlo. Un vero e proprio investimento sul futuro per la Beneamata che conta di far leva sulle opzioni Dimarco e Salcedo per superare la concorrenza e portarlo alla corte di Conte. Due i nomi sul taccuino dell’Inter in caso di addio di Godin: Vertonghen e Kumbulla suggestionano i desideri nerazzurri.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!