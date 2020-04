CdS – Inter e Roma su Jesus Corona: servono 30 milioni. L’agente: “Contatti dai top club italiani”

Un jolly per le fasce di Antonio Conte. L’Inter monitora il profilo di Jesus Corona, 27 anni, esterno del Porto e protagonista anche con la maglia della Nazionale del Messico. Due anni di contratto con il Dragoes e la necessità di un salto di qualità da compiere già nel prossimo mercato estivo. I nerazzurri hanno inserito il calciatore nella lista dei desideri per le corsie esterne ma dovranno fare i conti con una concorrenza che si preannuncia folta e, soprattutto, scatenata.

In Italia lo segue anche la Roma, mentre il Corriere dello Sport racconta di un corteggiamento europeo che vanta i profili di Siviglia e Valencia in Liga, Everton e West Ham in Inghilterra e Schalke 04 in Germania. 30 milioni fissati dal Porto come clausola rescissoria del giocatore che ha ancora due anni di contratto con i portoghesi ma che ha già iniziato a guardarsi intorno, in vista di una possibile nuova maglia da indossare. Nel 2015 arrivò ai Dragoes per una decina di milioni di euro ed oggi, anche in ottica Fair Play Finanziario, la sua cessione potrebbe accontentare soprattutto le casse del Porto.

“L’Inter è sicuramente un top club ed è vero che alcune società ci hanno contattato dall’Italia, ma bisogna aspettare che la situazione migliori” ha detto il procuratore del giocatore, Matias Bunge. L’Inter lo segue e si interessa, in attesa di risolvere la grana in fascia per assicurarsi un acquisto di spessore.



