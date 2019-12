CdS – Napoli-Inter, ottimismo per Sensi e Barella: Conte fiducioso per cancellare il tabù San Paolo

Nerazzurri pronti a salutare il 2019 e ad accogliere il nuovo anno ancora nel segno di Antonio Conte. Ripartirà da Napoli il viaggio della Beneamata, in vetta alla classifica e a pari punti con la Juventus di Maurizio Sarri. Al San Paolo, il tecnico interista spera di poter contare su diverse pedine al rientro dagli infortuni, puntando tutto sul cancellare i precedenti nefasti in casa dei partenopei.

Doppia seduta di allenamento ieri – riporta il Corriere dello Sport – e pomeriggio destinato alle novità tecnico-tattiche disegnate dal mister. Lavoro personalizzato per Asamoah e segnali ancora positivi per Sensi e Barella, fiduciosi nel rientrare entrambi tra i convocati al San Paolo. Per l’ex Sassuolo, l’obiettivo riguarda la maglia da titolare persa lo scorso 6 ottobre nel match contro la Juventus che ha dato il via al lungo stop. Biraghi in vantaggio per la corsia mancina, uno tra D’Ambrosio e Candreva invece sulla destra. Nel mirino dei ragazzi di Conte anche il tabù Napoli: i nerazzurri non vincono in casa dei partenopei dal 1997. Galante ed un autogol di Turrini regalarono i tre punti all’Inter di Ronaldo e Simoni: ventidue anni di storia da riscrivere.

