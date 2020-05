Chiellini: “Sapevo che Conte avrebbe cambiato l’Inter. Dopo il mio infortunio Zanetti è stato davvero carino”

Come ci si poteva aspettare, hanno creato una polemica infinita i passaggi di Giorgio Chiellini dedicati a Felipe Melo e Mario Balotelli nella sua autobiografia ‘Io Giorgio’. Il difensore e capitano della Juventus, inoltre, non ha risparmiato neanche l’Inter, definendo il suo sentimento nei confronti del club nerazzurro come un odio sportivo. Nonostante ciò, il centrale della Nazionale Italiana ha ammesso che l’arrivo di Antonio Conte a Milano potrebbe aver cambiato le gerarchie del campionato, proprio come si aspettava.

E su Javier Zanetti, come anticipato qualche giorno fa, ha raccontato un episodio per lui inaspettato. Ecco un altro estratto del nuovo libro: “Dopo l’infortunio ha fatto molto piacere leggere il messaggio di Javier Zanetti, non l’avevo mai sentito prima, non aveva neanche il mio numero: poteva accontentarsi di un telegramma o farmi chiamare da Oriali, che peraltro lo ha fatto. È stato davvero carino, Zanetti. E inaspettato. Con l’Inter ci siamo sempre scannati ed è normale che sia così, anche se in certi momenti le rivalità scompaiono mentre la stima resta. Avevo previsto che l’arrivo di Conte avrebbe totalmente modificato i nerazzurri e non ho dubbi: sarà lotta tra noi e loro fino alla fine, lo scenario è di nuovo questo”.

