Chong, l’agente lo allontana dallo United: “E’ arrivata l’ora di guardare altrove”

Intervistato dal portale Voetbal International Erkan Alkan, agente di Tahith Chong, ha parlato così della possibile partenza del classe ’99 dal Manchester United, accostato anche all’Inter: “Solskjaer ha opinioni diverse in merito al giocatore rispetto al pensiero dei capi del club. Un allenatore pensa a se stesso mentre io penso al bene del mio calciatore. Chong è giunto ad un momento in cui non si sente di poter andare avanti con i Red Devils, per questo credo sia arrivata l’ora di guardare ad altri club. Il prossimo dovrà avere un progetto che gli permetta di crescere in un buon ambiente”.

Sempre più bollente il clima che circonda Tahith Chong, il talento in uscita dal Manchester United ed avvicinato nelle scorse ore anche all’Inter. L’agente del calciatore evidenzia la volontà del classe ’99 di lasciare il club, con diverse società pronte alla corsa per assicurarsi il talento olandese. Tra queste c’è anche la Beneamata che studia il prossimo colpo per la formazione di Conte con vista sul futuro.

