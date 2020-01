Classifica valore di mercato dei giocatori: due interisti sopra i 100 milioni

Con l’arrivo del nuovo anno e del nuovo decennio, il CIES Football Observatory ha pubblicato una nuova lista aggiornata per quanto riguarda i giocatori con valore di mercato più alto. La classifica non può non essere dominata dal francese Kylian Mbappè con valore di mercato stimato di 265 milioni di euro. A seguire una sfilza di giocatori che militano attualmente in Premier League, con il Liverpool capostipite.

Dando un’occhiata in Serie A si nota che sono solo due i giocatori che fanno parte dell’elite dei calciatori che valgono più di 100 milioni, e sono entrambi dell’Inter. Infatti è proprio la coppia di attaccanti nerazzurri che sta facendo sognare tutto il popolo interista ad entrare di diritto nella top mondiale. Rispettivamente Lautaro e Lukaku si trovano in decima e ventesima posizione con un valore di mercato di 115,7 e di 100,2 milioni. Sicuramente una grande soddisfazione per i due calciatori e un grande motivo di orgoglio per l’Inter.

