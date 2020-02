CM.com – “Brozovic, dai fischi alla fascia di capitano: in due anni è cambiato tutto!”

Sembra passata un’eternità eppure erano solo due stagioni fa: Luciano Spalletti in un Inter-Bologna – poco prima del gol vittoria di Karamoh – sostituisce Marcelo Brozovic con Rafinha. Il pubblico di San Siro fischia l’uscita dal campo del croato che risponde con un applauso. I rapporti tra il giocatore e la tifoseria era ai minimi storici, mentre due giorni fa ha giocato il derby con la fascia da capitano ed ha segnato un gol magnifico che ha dato il via alla rimonta.

Come riporta Calciomercato.com infatti, la trasformazione di Brozovic è stata incredibile: “Capitano nel derby vinto 4-2 domenica sera, il nazionale croato ha dato il via alla rimonta con un gran tiro di sinistro da fuori area che non ha lasciato scampo a Donnarumma. E pensare che, esattamente due anni fa, l’11 febbraio 2018 si era consumata una frattura con i tifosi nerazzurri. In due anni è cambiato tutto”.

Il futuro del croato sembra stabile nonostante le voci di un possibile inserimento del Real Madrid. Brozovic è uno dei migliori al mondo in quel ruolo e se i nerazzurri vogliono diventare grandi sarà difficile privarsi di un giocatore così importante: “Classe 1992, Brozovic è nel pieno della maturità. Sotto contratto fino a giugno 2022, guadagna 3,5 milioni di euro netti a stagione e ha una clausola di rescissione da 60 milioni di euro. Una cifra alla portata dei principali club europei: in questo senso si spiegano le voci di mercato provenienti dalla Spagna sull’interesse del Real Madrid e la volontà dell’Inter di blindarlo con un nuovo contratto. Conte non vuole perdere il suo regista”.



