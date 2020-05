CorSera – Chi rischia maggiormente il contagio in campo? Uno studio danese risponde al quesito

La domanda è chiara e lecita: chi rischia maggiormente il contagio in campo? La risposta proviene direttamente dalle pagine del Corriere della Sera, che riporta i risultati di uno studio effettuato dall’università di Aarhus; i ricercatori danesi hanno studiato i movimenti dei calciatori in 14 gare della Superliga, arrivando a svariate (ed insolite) conclusioni.

In primis, bisogna sottolineare i criteri alla base dell’analisi: è stata simulata la presenza di un elemento infetto, calcolando quanto tempo trascorresse nel raggio di un metro e mezzo da compagni/avversari, misura entro la quale vi è un rischio di contagio particolarmente elevato. La prima scoperta è stata che i giocatori rimangono in “zona di contagio” per poco meno di 11 minuti, ergo circa un minuto e mezzo a testa.

In media, però, i centravanti trascorrono circa due minuti a testa, con uno scarto di trenta secondi abbondanti sulla media dei singoli giocatori; nonostante ciò, non c’è da preoccuparsi, come spiega il professor Andersen, immunologo dell’università di Copenaghen: “Il National Board of Health si aspetta che tu sia a meno di 2 metri da una persona infetta per più di 15 minuti prima di considerarlo un contatto rilevante, quindi non c’è dubbio che il tempo indicato nello studio non è critico“.

Infine, una scoperta rassicurante per i giovani atleti: i ragazzi dei settori giovanili, infatti, (assieme ai dilettanti) hanno un rischio di contagio dimezzato rispetto ai colleghi professionisti, perché non sono così veloci ed altrettanto vicini ai calciatori di alto livello.

