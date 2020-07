Conte e il retroscena sui report dei ‘pacchetti preconfezionati’: ecco cosa accadde l’estate scorsa

Uno dei passi più discussi nella conferenza stampa di Antonio Conte post Inter-Bologna è stato quello relativo alle “situazioni preconfezionate” che si è trovato a gestire al suo arrivo a Milano. Nonostante il mercato fatto sulla base delle sue indicazioni, infatti, il tecnico si è comunque trovato ad avere a che fare con calciatori che avrebbe sacrificato senza problemi.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in questo senso, spiega i retroscena relativi a questi “pacchetti preconfezionati” che il tecnico interista ha nominato in conferenza. In sostanza, al suo arrivo ad Appiano, l’estate scorsa, a Conte sono arrivati dei report legati ad alcuni componenti della rosa – tra i quali, ad esempio, quel Radja Nainggolan poi ceduto – che lui ha consultato e dei quali si è fidato. Alla luce dei problemi rimasti in essere alla squadra, però, il tecnico pare essersi pentito di aver concesso troppa fiducia.

