Coronavirus, problemi per la convocazione col Belgio di Lukaku: ecco perché

Il Coronavirus sta creando problemi non solo ai club e alle competizioni europee, ma anche alle Nazionali maggiori. Come riporta La Derniere Heure infatti, la Qatar Airways ha bloccato i voli da e per l’Italia e per questo motivo in Belgio si chiedono se Lukaku, Castagne e Mertens, giocatori di Inter, Atalanta e Napoli, possano rispondere alla convocazione di Roberto Martinez. Un dubbio, che presto, sarà allargato anche a molti altri calciatori.

