CorSera – Conte ‘spara siluri’ su Zhang e Marotta: torna in bilico il suo futuro

Tutto ci saremmo aspettati di sentire dalle parole di Antonio Conte nel post-partita di una gara perfetta giocata e vinta dall’Atalanta. Tutto eccetto uno sfogo dai termini pesantissimi contro la società, che per certi versi mette anche nuovi interrogativi sul suo futuro all’Inter. Al tecnico leccese evidentemente non è andato bene che qualche dirigente sia salito sul carro dei vincitori per l’ottimo risultato raggiunto nel corso della stagione, mentre in certi periodi in cui la stampa aveva preso di mira squadra e allenatore nessuno dall’alto ha mosso un dito in loro difesa.

E’ questo il riassunto delle parole dell’ex ct della Nazionale Italiana, che secondo il Corriere della Sera ha voluto attaccare di proposito il presidente Steven Zhang, fuori dall’Italia da mesi, e l’ad Beppe Marotta. Secondo il noto quotidiano milanese, Conte potrebbe seriamente riflettere sul suo futuro sulla panchina nerazzurra, nonostante il lavoro straordinario compiuto in questa stagione. E in vista del match di Europa League di mercoledì sera, non è certamente il clima ideale.

