Corvino sui talenti della Fiorentina: “Tante big ancora su Chiesa, Castrovilli vale più di 40 milioni”

Ai microfoni di Sportitalia, l’ex direttore sportivo della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato dei suoi aneddoti del passato legati alla Viola e del presente, con Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli come stelle più luminose della squadra di Iachini. Queste le dichiarazioni dell’ex ds dei toscani su alcuni dei talenti nel mirino dell’Inter.

CHIESA – “Cederlo alla Juventus? Quando c’è un calciatore che vuole restare devi dare tutto per trattenerlo e per questo gli ho rifatto il contratto tre volte. Se però il mercato offre uno stipendio superiore del triplo, una società deve tenerlo presente. C’erano grandi club interessati e pronti ad investire su di lui. E’ appetito da molte squadre oggi come allora. Vale 70 milioni? Vale quelle cifre lì”

CASTROVILLI – “Lo abbiamo pagato 1 milione più la metà di Petriccione. Il prezzo di 40 milioni? Non credo che la Fiorentina lo venderà a queste cifre. Conoscendo le qualità del calciatore, credo valga molto di più. In tempi non sospetti gli dicevo che sarebbe arrivato in Nazionale e oggi sono contento che sia davvero vicino all’azzurro”

