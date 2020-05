Cottarelli si espone: “Chiesa all’Inter? La priorità sarebbe tenere Lautaro”

Lautaro Martinez e Federico Chiesa: due nomi caldi in casa Inter. Il primo è nel mirino del Barcellona, che lo ha messo tra le priorità del suo mercato. Il secondo è un possibile obiettivo nel caso in cui Commisso decidesse di alleggerire la valutazione economica. Il club di Viale della Liberazione, sta cercando di tenere duro alle lusinghe del club blaugrana per El Toro ma Beppe Marotta continua a pianificare diverse trattative nel caso in cui la cessione dovesse concretizzarsi.

L’economista e docente universitario, Carlo Cottarelli, noto tifoso interessa, ai microfoni di Radio Bruno, ha parlato delle vicende della squadra nerazzurra e dell’interesse nei confronti del gioiello della Fiorentina: “Non mi piace tanto parlare dei singoli. Se devo fare un’eccezione, diciamo che la priorità per me sarebbe tenere Lautaro Martinez e non darlo al Barcellona”.

