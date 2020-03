La Curva Nord esalta Zhang: “Onore al nostro presidente, finalmente uno che dice le cose come stanno”

E’ stato assolutamente forte e per certi versi inedito, lo sfogo cui ieri sera si è lasciato andare su Instagram il presidente dell’Inter Steven Zhang. Il suo attacco nei confronti del numero uno della Lega calcio Paolo Dal Pino ha diviso parecchio l’opinione pubblica. Tra coloro che questa mattina si sono schierati apertamente dalla parte del giovane dirigente nerazzurro, va sicuramente annoverata la Curva Nord, che tramite la propria pagina Facebook ha diffuso un breve comunicato in cui si dice orgogliosa del proprio presidente.

Questo il messaggio: “Finalmente un presidente che dice le cose come stanno. L’ipocrisia dilagante peggio del virus ed il servilismo verso i soliti ipocriti che vogliono vincere a tutti i costi per una volta è servita. Finalmente anche a livello dirigenziale si sentono parole che mettono in secondo piano il business e al centro i valori. Speriamo sia la volta buona che il mondo del calcio italiano si svegli e prenda esempio. Non può esser sempre e solo una questione di vincere a tutti i costi o di ricavi e profitti. Onore a Zhang, orgogliosi del nostro Presidente”.



