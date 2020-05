Da Sensi a Skriniar, ecco i cinque scattisti di Conte: l’Inter cerca la partenza sprint

L’Inter di Antonio Conte è al lavoro per farsi trovare pronta in vista della ripresa del campionato. L’obiettivo della squadra nerazzurra è quello di sfruttare la ripartenza e cercare di tornare sotto a Lazio e Juventus il più presto possibile.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha a disposizione alcuni scattisti che si accendono prima degli altri. Su tutti Stefano Sensi, prototipo del giocatore che entra in forma presto. Sperare in un bis dopo quello fatto vedere nei suoi primi mesi in nerazzurro è lecito, anche perché gli infortuni sono alle spalle. Fisico simile ma percorso opposto per Barella, che Conte a inizio annata inserì gradualmente, facendolo partire dalla panchina. Con i due piccoletti a centrocampo, l’Inter può partire a razzo, anche perché il play Marcelo Brozovic è più carico che mai. Avere tre giocatori pronti al centro del campo può essere un’arma immediata in più.

Conte però ha garanzie anche in difesa. Skriniar ha già dimostrato con l’Inter che la struttura fisica non lo condiziona a inizio corsa, mentre De Vrij ad inizio stagione non ha risentito dell’infortunio e subito è diventato uno dei migliori per costanza e rendimento. I due centrali sono a due buone partenze su due in coppia.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!