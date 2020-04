Dacourt: “All’Inter per vincere lo scudetto, mancava da molto. Ho sempre amato le sfide”

Olivier Dacourt, ex centrocampista di Roma e Inter, è intervenuto in diretta sulle frequenze di Centro Suono Sport, per parlare dei suoi trascorsi in giallorosso e della sua carriera in Italia. Non è mancato un commento per la situazione sanitaria del coronavirus, con il francese che si è espresso sulla ripartenza del calcio.

Queste le sue parole: “Prima di iniziare a giocare nuovamente le squadre avranno bisogno di settimane o mesi per la preparazione. Capisco benissimo che ci siano tanti soldi in ballo ma di fronte ad un’emergenza di questa portata abbiamo l’obbligo di pensare alla salute perché il calcio torna ad essere solamente un gioco. La UEFA sicuramente perderà molti soldi ma vorrei ricordare anche i tanti club che rischiano il fallimento. Il calcio è fatto di emozioni, sia per gli atleti che per i tifosi, tornare a giocare senza pubblico non ha senso, preferisco aspettare.”

Dacourt ha poi spiegato il motivo del suo passaggio all’Inter, nel 2006: “Quando ho lasciato la Roma sono andato all’Inter perché non vincevano lo Scudetto da molto ed ho sempre amato le sfide. A Roma ho trascorso degli anni fantastici ma ho il rimpianto di non aver vinto nulla, mi è dispiaciuto tantissimo perché i tifosi lo meritavano”.

