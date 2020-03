Dalla Spagna – Lacazette nel mirino dell’Atletico Madrid: Simeone insiste per il francese

Nonostante il popolo interista continui a sperare in una permanenza di Lautaro Martinez, l’argentino sembra sempre più vicino ad un addio a fine stagione, destinazione (probabilmente) Barcellona. Per rimpiazzare l’ex Racing, l’Inter starebbe vagliando diverse ipotesi, tra cui quella di un interessamento per Alexandre Lacazette.

Il francese ex Lione è finora protagonista di una stagione sottotono, con appena 7 reti in 20 gare disputate in Premier League; nonostante ciò, il suo profilo rimane di caratura internazionale, perfetto per un’integrazione con Romelu Lukaku. Come riporta il Mundo Deportivo, però, nella corsa al numero 9 dei Gunners sarebbe spuntata la compagine guidata da Simeone, alla disperata ricerca di una punta di spessore da affiancare a Morata e, soprattutto, Joao Felix.

Inoltre, Lacazette non è un nome nuovo nel taccuino dei Colchoneros: come affermato in più occasioni dal presidente del Lione Jean Michel Aulas, infatti, l’Atletico era pronto a sborsare 65 milioni di euro (53+12 di bonus) tre stagioni fa, ma la sentenza del TAS bloccò tutto. Inter, devi fare i conti con il passato per avvicinarti al futuro: Simeone non molla Lacazette.

