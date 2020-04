Dall’Inghilterra – Chelsea, Giroud riflette sul rinnovo: sul piatto un altro anno di contratto

Sembrava destinato all’addio già a gennaio, tra le tentazioni della Lazio e l’assalto dell’Inter. Ora però è rinato al Chelsea, è tornato protagonista con i Blues e sarebbe anche al lavoro per il rinnovo con il club allenato da Lampard. Olivier Giroud sta riflettendo sul suo futuro in Inghilterra, il tutto con la speranza di conquistare sempre più fiducia anche in ottica Nazionale.

Come riportato da Football London e rilanciato infatti anche da The Sun, l’attaccante del Chelsea sarebbe al lavoro per rinnovare il suo contratto con i Blues. Il tutto anche grazie alla parentesi importante vissuta in questo 2020 che gli ha permesso di riconquistare i riflettori di Stanford Bridge. La scadenza del suo accordo con il club allenato da Lampard è prevista per il prossimo mese di giugno ma le trattative con la dirigenza potrebbero permettergli di estendere il suo contratto di un anno, in linea con la politica del Chelsea in merito ai calciatori più anziani.

Tutt’altro che scritto dunque l’addio di Olivier Giroud in casa Chelsea. Il francese, a gennaio pronto a fare le valigie, potrebbe prolungare la sua avventura con i Blues di un altro anno. Il tutto in attesa di conoscere le possibili novità di mercato dettate dalla crisi che colpirà le sessioni di calciomercato.

