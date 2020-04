Damiani consiglia l’Inter: “Meglio perdere Icardi che Lautaro.” E su Radu l’agente è sibillino

Il procuratore Oscar Damiani, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva delle vicende di mercato in casa Inter, con un commento sul futuro di Mauro Icardi, Lautaro Martinez e del suo assistito Ionut Radu. Queste le sue dichiarazioni: “Icardi? Difficilmente potrà tornare all’Inter, in giro ci sono pochissime squadre in grado di prenderlo e alla fine la migliore soluzione per tutti è la sua permanenza al PSG. Anche perché Cavani se ne andrà.”



Damiani poi ha espresso un pensiero sull’uomo mercato in casa nerazzurra: “Lautaro Martinez? Per l’Inter è giusto resistere agli assalti del Barcellona, meglio cedere Icardi che lui; sono convinto che un prolungamento del contratto e ritocco dell’ingaggio resterà in nerazzurro. Radu? Vedremo quale sarà il suo futuro, davanti ha una grandissima carriera.”

