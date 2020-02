D’Aversa: “Conte mi ha chiesto di Kulusevski e di altri calciatori. Scudetto? Uno come lui rischia di vincerlo”

Retroscena particolare quello raccontato da Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, sulle pagine del Corriere dello Sport. In un’intervista concessa al quotidiano, il tecnico dei ducali ha descritto alcuni particolari in merito al mercato ed al suo rapporto con Antonio Conte, tecnico dei nerazzurri.

“Con Conte abbiamo parlato di Kulusevski – racconta D’Aversa – ma mi ha chiesto anche informazioni su altri miei giocatori. I nomi? Nemmeno sotto tortura. Ci siamo conosciuti a Siena quando io giocavo e lui era il vice di De Canio. Le nostre mogli sono amiche ed abbiamo condiviso vacanze e periodi estivi. Può vincere lo scudetto? Secondo me uno come lui può “rischiare” di vincerlo. Non voglio alzargli l’asticella, sia chiaro, però lo conosco e so che con il suo lavoro porta la squadra a dare qualcosa in più rispetto a quello che potrebbe. La Juventus ha qualcosa di più come organico e anche la Lazio non può essere dimenticata, ma Antonio è bravo. Lo dice la sua carriera”. Un retroscena raccontato dall’allenatore del Parma che porta con sé strascichi di mercato: il tecnico dell’Inter osserva e prende nota, in attesa di affondare il colpo.

