D’Aversa: “Futuro Kulusevski? La società opererà sul mercato come meglio crede”

Quello di Dejan Kulusevski è il grande nome che l’Inter insegue per il prossimo mercato invernale. Il centrocampista del Parma ha impressionato tutti gli addetti ai lavori con le sue prestazioni e l’alta qualità mostrata in campo. Sul suo futuro è tornato a parlare, in conferenza stampa alla vigilia della gara col Brescia, l’allenatore del Parma Roberto D’Aversa che ha speso queste parole per il giocatore: “La società opererà sul mercato come meglio crede. Dobbiamo pensare esclusivamente alla partita di domani”.

