Derby, parla Pioli: “Anche l’Inter ha punti deboli. Ibra? Ha avuto un affaticamento”

Archiviata la 22esima giornata di Serie A, certamente più favorevole all’Inter, l’allenatore del Milan Stefano Pioli, intercettato dai microfoni di Sky a margine della cerimonia della Panchina d’oro a Coverciano, si è proiettato immediatamente al Derby di Milano, in programma domenica sera alle ore 20.45 a San Siro. Il tecnico rossonero si augura di tornare alla vittoria dopo il pareggio di ieri contro il Verona, e spera soprattutto di avere a disposizione Ibrahimovic, ieri indisponibile a causa di un attacco influenzale.

“L’Inter? Squadra molto solida e compatta, forte in tutti i reparti, ma tutte le squadre hanno punti deboli. Ha avuto difficoltà nei risultati precedenti ma la vittoria di ieri le ha permesso di rimanere al vertice. Dobbiamo prepararci bene, l’Inter è una squadra completa. Nel Derby non contano i valori né i punti di distanza, servirà la nostra migliore prestazione. Il Milan ha le qualità per fare bene”. Poi su Ibra: “Cercare di essere meno dipendenti da un singolo è una caratteristica che, a prescindere, fa bene ad ogni squadra. Detto questo è inevitabile che i giocatori importanti possano poi aiutare la squadra ad essere più performante. È come se togliessimo Lukaku all’Inter, Immobile alla Lazio, Dzeko alla Roma o Ronaldo alla Juventus. Zlatan ha avuto un affaticamento, poi il recupero si è complicato per un’influenza. Ora speriamo possa avere una settimana tranquilla e che possa esserci al derby”, ha concluso Pioli.

