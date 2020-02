Commisso attacca ancora: “Nedved irrispettoso, chiediamo rispetto. Non sono lo scemo d’America!”

È una polemica che sembra non avere fine, quella esplosa nella giornata di ieri e che tuttora rimane infuocata. Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, a seguito del match perso contro la Juventus ha sbottato ai microfoni delle TV per lamentarsi dei torti arbitrali subiti nel corso dell’ultima settimana. Non si è fatta attendere la risposta dei bianconeri, che hanno mandato il vicepresidente Pavel Nedved a ribattere colpo su colpo. Infine, pochi minuti fa è stata la volta del presidente dell’Aia, Marcello Nicchi, che ha attaccato Commisso senza mezzi termini.

Lo stesso presidente viola però, ai microfoni del Tgr Toscana, ha parlato nuovamente: “La rabbia c’è ancora, nessuno si è scusato con noi. Né Nedved, né altri personaggi del calcio. Non è solo un incidente, sono tre-quattro partite che subiamo torti. Nedved non doveva parlare così, è stato irrispettoso. Non voglio favori da nessuno,ma non voglio neanche che mi trattino come lo scemo venuto dall’America. Chiedo rispetto, paghiamo gli stessi soldi della Juventus alla federazione”, ha dichiarato.

