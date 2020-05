Di Gennaro: “Lazio collaudata, la vedo davanti all’Inter. Conte deve capire come usare Eriksen”

Qualora il campionato dovesse ripartire – come sembra dalle sensazioni degli ultimi giorni – si ritornerebbe ovviamente a parlare della cavalcata finale per la lotta scudetto. Vincendo il recupero con la Sampdoria, infatti, l’Inter tornerebbe a -6 dalla Juventus e -5 dalla Lazio, uno svantaggio non insormontabile a 12 giornate dal termine. Secondo l’ex centrocampista ed attuale opinionista Rai Antonio Di Gennaro, però, i nerazzurri rimarrebbero comunque ben distanti dall’obiettivo finale non solo per lo svantaggio in classifica.

Questo il suo commento sulle frequenze di TMW Radio: “I giocatori della Lazio sono rimasti qui a Roma e non è una cosa da poco, vedendo gli altri che stanno rientrando. La Lazio è ormai collaudata ma la Juve ha un organico migliore. La Lazio a livello tattico la vedo davanti all’Inter, con Conte che qui dovrà trovare delle alternative, a partire dall’uso di Eriksen. Però vedo la Lazio più serena”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!