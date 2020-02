L’insidia di Inter-Sampdoria, Antonio Conte ancora in diffida: con un giallo salta il big match contro la Juventus

In una stagione nella quale la lotta Scudetto è più che mai aperta, con tre squadre racchiuse al momento in tre punti, ogni passo falso può risultare decisivo. L’Inter, dopo lo stop nell’ultima gara con la Lazio, sarà attesa, dopo la partita di domenica sera con la Sampdoria, dalla decisiva sfida di Torino con la Juventus. Un derby d’Italia, che darà un responso fondamentale in merito a quale sarà il futuro dei nerazzurri in questa stagione in campionato. Prima però, come detto, la Sampdoria, durante la quale non ci sarà solo D’Ambrosio diffidato e a rischio squalifica.

Spicca infatti, la diffida di Antonio Conte, che ha ricevuto durante la stagione in corso 4 cartellini gialli. Da quest’anno infatti, non solo i calciatori, ma anche i tecnici, secondo la nuova versione del regolamento, entrano in diffida e possono essere squalificati al raggiungimento della soglia delle quattro sanzioni disciplinari. Il tecnico pugliese, potrebbe quindi non essere in panchina in quella che a tutti gli effetti sarà una delle partite più importanti della stagione, saltando anche il ritorno a Torino da grande e attesissimo ex: la partita con la Juventus. Da sottolineare, un dato curioso: Conte si trova in diffida dall’ultima gara del girone di andata, quella con l’Atalanta.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!