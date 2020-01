Doppio rifiuto dalla Roma per l’affare Spinazzola: trattativa in fase di stallo

Sembrava ormai tutto fatto, con la firma ormai pronta ad essere tracciata sui rispettivi contratti. Invece l’affare rischia di saltare, e le percentuali di un nulla di fatto aumentano giorno dopo giorno. Doppio rifiuto da parte della Roma nei confronti dell’Inter per l’affare Leonardo Spinazzola. Come riportato infatti da SportMediaset, i nerazzurri avrebbero scelto di fissare ulteriori visite mediche per il giocatore giallorosso, ma il suo club di appartenenza ha risposto con un secco ‘no’.

Come se non bastasse, il rifiuto da parte della squadra capitolina è arrivato anche in merito al cambio di formula ipotizzato dalla Beneamata. Non più un obbligo di riscatto bensì un prestito con diritto da poter esercitare a fine campionato. Una proposta che alla Roma non è piaciuta e che ha sollevato ulteriori dubbi in merito ad una trattativa che sembrava ormai vicina al lieto fine. Mentre Matteo Politano è sempre più giallorosso, Spinazzola si tiene a distanza dai colori nerazzurri. Con un nulla di fatto per l’esterno ex Juventus e Atalanta però, sull’affare arriverà la parola fine.

