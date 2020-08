Dove vedere Inter-Getafe, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Inter-Getafe in diretta TV e streaming

Torna finalmente l’Europa League con le sfide degli ottavi di finale. Come preannunciato negli ultimi mesi, tutti gli incontri si decideranno in gara secca, a partire dal match tra Inter e Getafe di mercoledì 5 agosto. La sfida tra la formazione di Antonio Conte e quella di José Bordalás, i giocherà all’Arena AufSchalke a Gelsenkirchen a partire dalle ore 21.00. Una competizione che il club nerazzurro non vince dal 1998 e che quest’anno punta a conquistare nuovamente.

Informazioni utili per seguire il match

Il fischio d’inizio del match tra Inter e Getafe è fissato alle ore 21.00 di mercoledì 5 agosto. La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), 472 o 482 del digitale terrestre. Per vedere la gara in streaming è possibile collegarsi a Sky Go, se avete un abbonamento Sky attivo, oppure acquistare un ticket su Now TV. Su Passioneinter.com sarà fornita la diretta testuale del match.

Le probabili formazioni di Inter-Getafe

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.

GETAFE (4-4-2): Sorìa; Suarez, Etxeita, Djené, M. Olivera; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Hugo Duro, Mata.

