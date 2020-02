Dove vedere Lazio-Inter: diretta TV e streaming del match

Dove vedere Lazio-Inter in diretta TV e streaming

È partito il conto alla rovescia per la gara tra Lazio ed Inter, big match e posticipo serale della 24esima giornata di Serie A. La squadra nerazzurra di Conte, reduce dalla vittoria nel derby di Milano, va a caccia del bis in campionato, anche per risollevarsi dalla sconfitta maturata invece in Coppa Italia contro il Napoli. Di fronte, la lanciatissima Lazio di Simone Inzaghi può scavalcare i nerazzurri e credere sempre di più nel sogno Scudetto.

Informazioni utili per seguire Lazio-Inter

Il fischio d’inizio del match tra Lazio e Inter è fissato alle ore 20.45 di domenica 16 febbraio. Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere la gara in streaming è possibile collegarsi a Sky Go, se avete un abbonamento Sky attivo, oppure acquistare un ticket su Now TV. Sul nostro sito Passioneinter.com invece, come ormai d’abitudine, sarà possibile seguire la cronaca in diretta a livello testuale con aggiornamenti in tempo reale e tutto l’ampio post-partita.

Le probabili formazioni del match

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

Inter (3-4-1-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!