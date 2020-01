Dove vedere Napoli-Inter: diretta TV e streaming del match

Dove vedere Napoli-Inter in diretta TV e streaming

L’Inter di Antonio Conte torna in campo dopo la sosta natalizia e lo fa sul campo difficile del San Paolo di Napoli. La squadra di Gennaro Gattuso ha chiuso il 2019 con una vittoria contro il Sassuolo ma la stagione resta comunque deludente. I nerazzurri potranno contare sul ritorno di Sensi e Barella, ma la sensazione è che l’ex Cagliari partirà dalla panchina.

Informazioni utili per seguire Napoli-Inter

Il fischio d’inizio del match è fissato alle ore 20:45 di lunedì 6 gennaio 2020. Il match sarà visibile in diretta su Sky Calcio Uno e Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV. Sul sito Passioneinter.com invece, come ormai d’abitudine, sarà possibile seguire la cronaca in diretta a livello testuale con aggiornamenti in tempo reale e tutto l’ampio post-partita.

Le probabili formazioni del match

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

