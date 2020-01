Dzeko: “Inter in testa alla classifica? Giocano bene, se lo meritano. La sfida con la Juve fa bene al campionato”

Oggi Edin Dzeko parla (anche) di Inter, e pensare che – sino a quattro o cinque mesi fa – avrebbe potuto giocarci, all’Inter. Perché il nome del bosniaco era uno di quelli più in voga nelle cronache di mercato, uno di quelli per cui è stato speso più inchiostro in assoluto, la scorsa estate: poi furono fatte altre scelte – sia sue che dell’Inter – e il calciatore, dato costantemente in uscita dalla Roma, nella Capitale è poi rimasto.

E oggi, intanto, l’attaccante ha rilasciato un’ampia intervista ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato di Roma, della Roma, del campionato e anche dell’Inter, squadra su cui gli è stata posta una domanda proprio alla luce dei rumors – che, forse, tanto rumors fini a se stessi non erano – dell’ultima estate. L’Inter in testa al campionato, dunque, la domanda era questa. Ed ecco la risposta: “Non ci penso: sicuramente è una squadra che gioca molto bene che sta lassù meritatamente – ha detto Dzeko – Fino alla fine sarà una corsa importante che per il campionato è una cosa buona”, ha concluso.

