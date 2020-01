Eriksen-Inter, anche Mentana ci scherza su: “Trattativa lampo!”. E mette la foto di un giornale d’epoca

Che la trattativa per portare Christian Eriksen stia andando per le lunghe è sotto gli occhi di tutti. I tifosi dell’Inter si stanno spazientendo, oltre ad intravedere sempre di più la paura di un ‘Modric bis’. Dall’interno, però, continua a filtrare grande fiducia, motivo per cui pare che la trattativa possa davvero sbloccarsi nelle prossime ore. Nel frattempo però Enrico Mentana, noto giornalista di fede nerazzurra, ha deciso di ironizzare sul tira e molla pubblicando, sul proprio profilo Instagram, la foto di un giornale d’epoca photoshoppata con l’inserimento della scritta “L’Inter tratta Eriksen”.

“Trattativa lampo”, è poi la simpatica didascalia correlata al post: eccolo qui di seguito.