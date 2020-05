Eriksen mette all’asta i suoi consigli per le punizioni: il ricavato andrà in beneficenza

Christian Eriksen questa volta fa parlare di sé per notizie fuori dal campo: il centrocampista dell’Inter infatti in questi giorni sarà protagonista di un’asta benefica in cui in palio c’è una chiacchierata con lui. Eriksen ha deciso di concedere 30 minuti al vincitore in cui potrà svelare tutti i suoi segreti per diventare un calciatore migliore e per calciare le punizioni.

Come riporta La Gazzetta dello Sport l’asta è nata da un’iniziativa dell’organizzazione no profit danese Fodboldfonden, in collaborazione con la casa d’aste di Copenaghen Bruun Rasmussen, il tutto andrà quindi in favore dei bambini danesi. Non c’è solo un incontro con Eriksen in palio: sul sito è all’asta anche la maglietta di Romelu Lukaku, indossata dal belga in occasione di Inter-Parma il 26 ottobre.



