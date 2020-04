Esposito a 360°: “Futuro? Io amo l’Inter e voglio restare qui a lungo. Sogno Champions e Mondiale”

In questo momento di stop del calcio e nel quale tutti dobbiamo restare a casa per l’emergenza Covid-19, i giocatori usano molto i social per essere al fianco dei propri tifosi. Oggi era il turno di Sebastiano Esposito che sul suo account Instagram ha risposto a dieci domande sull’Inter e non solo.

Innanzitutto la domanda sulla sua attuale squadra, dichiarando amore ai colori nerazzurri: “Restare all’Inter? Io amo questa squadra… Mi piacerebbe vincere la Champions League ma mi accontenterei anche di un Mondiale (ride, ndr). Il mio più grande sogno – continua – è quello di avere una moglie e bambini da portare a San Siro”.

Poi passa agli affetti: “La famiglia è la cosa a cui tengo di più. Tornare a Castellamare? Vorrei giocare il più possibile con l’Inter ma perché non tornare poi al Romeo Menti?!”



