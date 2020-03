Europa League: trionfo United e Basilea, cadono Wolfsburg e Rangers

Siviglia-Roma ed Inter-Getafe le uniche gare non disputate degli ottavi di finale di Europa League. Nei match di andata, colpo grosso del Manchester United che in casa del LASK vince 5-0 ed ipoteca il passaggio del turno. Ighalo apre le marcature nel primo tempo, con James che raddoppia al 58′ prima della valanga di fine partita: a 8′ dal termine Mata fa 3-0, seguito da Greenwood e Pereira che chiudono i conti sul pokerissimo. Esulta anche l’Istanbul Basaksehir (1-0 sul Copenhagen) mentre il Basilea festeggia in trasferta (0-3) sul campo dell’Eintracht Francoforte.

A completare il tabellone l’1-1 tra Olympiakos e Wolverhampton insieme alla vittoria dello Shakhtar (1-2 in casa del Wolfsburg) ed al 3-1 del Bayer Leverkusen, protagonista in trasferta contro i Rangers: di Havertz, Aranguiz e Bailey i gol delle aspirine, con Edmundson ad accedere le flebili speranze dei padroni di casa. Red Devils e Basilea con un piede e mezzo ai quarti di Europa League: rischia grosso il Wolfsburg, chiamato alla rimonta. Difficile invece la situazione dell’Eintracht che, lo scorso anno, eliminò i nerazzurri dalla competizione.

