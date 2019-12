Ferri incorona Lukaku: “Leader vero. Scudetto? Dipende dal mercato di gennaio”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, l’ex difensore nerazzurro Riccardo Ferri ha analizzato la prima parte di campionato della sua Inter. Tanti traguardi fin qui ma ancora tanta strada da fare secondo l’opinionista: “Se l’Inter riuscirà a fare pace con gli infortuni e se Sarri continuerà a non riuscire a mettere con decisione la propria impronta sulla squadra, potremmo assistere ad un campionato aperto fino alla fine. La Juventus ha avuto delle dinamiche particolari in spogliatoio come il caso Mandzukic e i diversi casi di giocatori dati per partenti che poi sono rimasti, come Dybala e Higuain. Dipenderà molto anche dal mercato di gennaio, soprattutto per quanto riguarda i nerazzurri”.

Tempo ormai di mercato, con la sessione invernale che partirà a gennaio: “Se parliamo di un discorso a breve termine, Vidal è il giocatore che tra i tanti può incidere di più. Se guardiamo in prospettiva penso che Kulusevski potrà raggiungere dei livelli molto alti. La squadra ha bisogno di allargarsi, servono dei ricambi. È importante avere due giocatori di qualità per ruolo e Conte sa bene quali sono i punti dove la squadra può migliorare”. Passaggio obbligato anche nei confronti di Lukaku: “Lo seguo da quando giocava in Belgio, incarna il ruolo di centravanti che fa reparto da solo. Il gesto del rigore regalato ad Esposito la dice lunga sul suo atteggiamento positivo nei confronti della squadra. Mi piace perché dà tutto per la causa e non si risparmia mai. Il suo è un atteggiamento da vero leader”. Questa l’analisi di Riccardo Ferri sui nerazzurri: per lottare fino alla fine serviranno le operazioni giuste a gennaio.

