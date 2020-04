FIFA, proposta ufficiale all’IFAB: in caso di ripresa cinque sostituzioni a gara

Dopo le parole del ministro Vincenzo Spadafora sulla “fase 2”, si attendono notizie ufficiali sulla ripresa degli allenamenti degli sport di squadra. Tutto dipenderà dai contagi, una possibile data per l’apertura è il 18 maggio. Mentre altri paesi (Inghilterra, Germania o Spagna) hanno pubblicato protocolli dettagliati per la ripresa degli allenamenti, in Italia c’è ancora incertezza.

Intanto, però, la FIFA ha proposto all’IFAB una temporanea modifica del regolamento. Questa la nota diffusa dalla federazione mondiale: “La sicurezza dei giocatori è una delle principali priorità della FIFA. Una preoccupazione in questo senso è che la frequenza delle partite più alta del normale possa aumentare il rischio di potenziali infortuni a causa di un conseguente sovraccarico del lavoro.”

La FIFA vuole aiutare i calciatori dopo un lungo periodo di semi-inattività: “Alla luce di ciò, e alla luce della sfida affrontata a livello globale nella conclusione delle competizioni secondo il calendario originariamente previsto, la FIFA propone di autorizzare temporaneamente un numero maggiore di sostituzioni, a discrezione del relativo organizzatore del campionato. Nelle competizioni in cui sono attualmente consentite meno di cinque sostituzioni, a ciascuna squadra verrà ora data la possibilità di utilizzare fino a cinque cambi durante la partita, con l’opportunità di una sostituzione aggiuntiva in caso di tempi supplementari”. Si attende la risposta dell’IFAB, che dovrà approvare la modifica.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!