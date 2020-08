Figo mastica amaro: “Triste per la sconfitta dell’Inter ma ci saranno altre occasioni. Su Messi via dal Barcellona…”

Luis Figo, ex giocatore dell’Inter, in collegamento insieme ad altri campioni del passato come Rui Costa e Ronaldo, ha commentato la finale di Europa League persa da Lukaku e compagni contro il Siviglia.

Ecco le sue parole: “Sono triste per la sconfitta dell’Inter, conosco bene il popolo nerazzurro. Sarebbe stato importante per il club e i tifosi riuscire a vincere un trofeo importante dopo dieci lunghi anni. Ma questo è il calcio, penso e spero che l’Inter avrà altri grandi occasioni per vincere qualcosa di importante. Essere riusciti a giocarsi una finale è comunque un grande traguardo alla luce di quelli che sono stati i risultati degli ultimi anni. Il Siviglia è sempre un avversario difficile con tanta esperienza in questa competizione, è la squadra regina dell’Europa League, l’ha vinta già sei volte, non c’è molto altro da dire”.

Su Messi: “Non credo che ci sia una squadra che abbia la possibilità di pagare la clausola rescissoria di Messi, il mercato sembra bloccato. Pochissimi club al mondo possono permetterselo. Mi sembra impossibile questo colpo in questa finestra di mercato”.

