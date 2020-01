Fiorentina e Milan forti su Politano, ma l’Inter detta le condizioni per l’addio

Due pretendenti in corsa per gennaio e due condizioni dettate dall’Inter per liberarlo. Secondo TMW, Matteo Politano sarebbe finito nel mirino di Fiorentina e Milan, pronte a strapparlo ai nerazzurri già a gennaio. Il giocatore sarebbe pronto a rimettersi in mostra con la Viola o con i rossoneri, soprattutto dopo la parentesi interista in ombra dettata con l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina della Beneamata. Nuovo spazio da ritrovare altrove per l’esterno, con l’Inter che ha scelto di dettare le sue condizioni per l’addio.

Cessione a titolo definitivo a non meno di 25 milioni di euro o una parziale apertura al prestito con riscatto a fine stagione. Queste le due strade presentate dai nerazzurri per i possibili assalti a Matteo Politano. Il tutto per evitare di inserire una minusvalenza a bilancio, con Fiorentina e Milan dunque costrette agli straordinari per assicurarsi l’ex Sassuolo.

