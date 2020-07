Fonseca: “Rimproveri di Mancini a Zaniolo? Nessun problema. Sui recuperi di Smalling e Pellegrini…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita con l’Inter, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha fatto il punto sulla condizione dei suoi: “Smalling si è allenato solo ieri con la squadra, è stato infortunato: vedremo come si sente oggi o domani. Pellegrini sta bene, fisicamente e mentalmente, domani giocherà”.

Sui rimproveri di Mancini a Zaniolo: “Io sono molto diretto in queste situazioni quando non mi piace lo dico. Sono questioni normali nel calcio, non c’è alcuno problema con Zaniolo, con me o con i compagni di squadra. Dopo ho parlato con lui ed è tutto bene. È un calciatore importante, è stato infortunato per diverso tempo e abbiamo molta fiducia in lui. Ne abbiamo parlato ed è tutto ok, non c’ alcun problema con lui”.

Il tecnico continua: “I dati dicono che non abbiamo mai battuto le prime quattro, ma abbiamo sempre fatto ottime prestazioni. Nervosismo? Queste sono sensazioni che vengono percepite dall’esterno, ma qui non c’è nessun problema. La squadra ha fiducia, stanno tutti uniti e sereni”.

Fonseca parla poi del quarto posto: “È molto difficile, dobbiamo essere onesti. Per me è importante la partita di domani contro l’Inter, non pensiamo ad altro, ma solo a quello”.

Il tecnico continua parlando dell’Inter: “Dobbiamo fare pressione più in alto possibile e non cambieremo, conosco bene la squadra avversaria, ha un tecnico molto bravo. Lukaku? La nostra fase difensiva non cambia in base a lui”.