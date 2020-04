Footy Headlines – Nuove tonalità e dettagli in giallo: la nuova maglia pre-match dell’Inter per la stagione 2020/2021

Altre novità in arrivo per i tifosi nerazzurri in vista della prossima stagione. Il noto sito Footy Headlines, da sempre in prima linea in tema di anticipazioni sui nuovi kit calcistici, ha infatti svelato quella che sarà la nuova maglia dell’Inter per la stagione 2020/2021 che verrà utilizzata nel pre-match, ovvero durante il riscaldamento per le gare di Serie A.

La maglia rispecchia lo stesso tema utilizzato dalle altre maglie di Nike sviluppate per i pre-match delle altre squadre ma con dei colori decisamente particolari. Maglia 2020/2021 nera con fantasie azzurre e dettagli in tema di loghi e stemmi gialli, in risalto sull’intero kit. Insieme al completo per il riscaldamento, Footy Headlines ha pubblicato anche una borsa che rispecchia lo stesso tema della maglia interista.

Questa, nel dettaglio, la nuova maglia dell’Inter per il pre-match della stagione 2020/2021.

Questa, invece, la borsa che rispecchia lo stesso stile della maglia 2020/2021.

