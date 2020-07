FOTO – Ecco “Nike Flight”, il pallone della Serie A 2020/2021

Sembra strano, ma mancano una cinquantina di giorni alla partenza della Serie A 2020/2021. Per questo motivo, bisogna prepararsi, e Nike ci ha già pensato: ecco, dunque, quello che sarà il pallone per la prossima stagione nel massimo campionato italiano. Si chiama “Nike Flight” ed è il risultato di otto anni di ricerca per migliorare la stabilità del volo, effettuati dal Nike Equipment Innovation Lab.

Il nuovo pallone, testato da oltre 800 atleti professionisti, dovrebbe avere una stabilità migliore rispetto al precedente di circa il 30%, con un design che garantisce un grip ottimale sia in asciutto che sotto la pioggia. Inoltre, è presente una struttura a quattro pannelli termosaldati, che permette prestazioni e tocco di palla migliori. Il pallone, comunque, non è un’esclusiva del campionato italiano: sarà presente anche sui campi inglesi ed in Russia.

