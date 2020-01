Gattuso in conferenza stampa: “Politano? Non so. Quando arriverà, ne parleremo”

Nel corso della conferenza stampa che anticipa il match di campionato contro la Juventus, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato anche di mercato, con un particolare su Matteo Politano. L’esterno dei nerazzurri, in uscita dall’Inter per sposare il progetto partenopeo, è finito al centro delle discussioni dell’allenatore napoletano.

“Siamo una delle squadre che ha speso di più in Europa, per non parlare di quelli che arriveranno a giugno. C’è continuità e tutti quelli che lavorano al Napoli stanno facendo cose importanti. Politano? Non lo so, non è ancora arrivato in realtà. Quando arriverà, ne parleremo. Cambiare come al Milan? Non si può: bisogna capire i giocatori ed il loro essere funzionali al progetto”. Queste le dichiarazioni di Gennaro Gattuso alla vigilia del match di campionato contro la Juventus, con Politano promesso sposo degli azzurri e pronto ad unirsi alla causa dell’ex rossonero.

