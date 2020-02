La Gazzetta non ha dubbi: “Esposito meglio di Sanchez, farà coppia con Lukaku”

Non si possono ancora paragonare come Alexis Sanchez e Sebastiano Esposito sulla base del loro peso specifico all’interno di una squadra. E’ ovvio che il cileno in buone condizioni fisiche verrebbe lanciato da Antonio Conte in campo in coppia con Romelu Lukaku ad occhi chiusi, visto che il talento ancora c’è e lo ha dimostrato nelle due gare disputate prima di quel maledetto infortunio, contro Sampdoria e Barcellona dal primo minuto.

Il Sanchez visto con la Fiorentina, però, non ha assolutamente soddisfatto Conte, sia dal punto di vista tecnico che fisico. Da qui, come annunciato da La Gazzetta dello Sport, la scelta di poter schierare da titolare questa sera il giovane Sebastiano Esposito. Il ragazzo classe 2002 non è ancora in grado di fare la differenza, ma che in coppia con Lukaku ci sa stare eccome lo ha già dimostrato alla prima contro il Genoa. La sua voglia e spensieratezza possono servire ad un’Inter orfana di Lautaro Martinez, in attesa di escogitare altre soluzioni in vista del derby di domenica prossima.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!