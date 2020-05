Appiano Gentile, Conte osserva da casa gli allenamenti: è specialista di ripartenze

Nella primissima fase degli allenamenti ad Appiano Gentile inaugurata ieri pomeriggio, Antonio Conte proseguirà a seguire i propri uomini direttamente da casa. L’allenatore c’è ma non si vede, perché la sua presenza in questo momento alla Pinetina non è indispensabile visto che i calciatori dovranno prima svolgere una serie di test atletici individuali per poi entrare nel vivo della preparazione vera e propria. Come fatto negli ultimi mesi l’allenatore dell’Inter continuerà a guidare i suoi a distanza.

Del resto, lo svantaggio rispetto a Juventus e Lazio qualora si dovesse ripartire sarebbe ampio, e servirà dunque una delle solite partenze veloci che hanno scandito la carriera del tecnico. Come ricordato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, al semaforo verde difficilmente resta inchiodato. Tra Juve, Chelsea e appunto Inter, ha sempre mantenuto una media punti superiore ai due punti a partita, tenendo come riferimento le prime 13 giornate: proprio come il numero di partite che mancano ai nerazzurri per completare il campionato.

